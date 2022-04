Am Mondsee gibt es nun kostenfreies WLAN

Frank Peter aus Hohenmölsen geht täglich am Mondsee laufen. Sein Handy kann er nun mit dem WLAN verbinden - und hat kostenlosen Internetzugang.

Hohenmölsen/MZ - Tagtäglich dreht Frank Peter am Mondsee seine Runden. Rund 13 Kilometer läuft er dabei von seinem Zuhause aus, erzählt der Mann aus Hohenmölsen-Nord. „Schön ist es hier, es ist alles da, was man braucht“, sagt der 58-Jährige. Dass es nun am Mondsee seit dem 28. März auch kostenfreies WLAN gibt, ist Peter bis jetzt noch nicht zu Ohren gekommen.