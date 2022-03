Rehmsdorf/MZ - In Rehmsdorf ist am Dienstagabend ein Container voller Altkleider in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner in der Hauptstraße gegen 20 Uhr Brandgeruch bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehrleute löschten den Altkleidercontainer, die Polizei schätzte den Schaden des Feuers auf mehrere hundert Euro.