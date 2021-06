Weissenfels/Zeitz - Im Burgenlandkreis werden Feuerwehren im Vergleich zu anderen Landkreisen häufiger zur Absicherung von Hubschrauberlandungen bei medizinischen Notfällen gerufen. „Wir fordern die Feuerwehren nicht an“, stellt Martin Handschuh klar. Er ist Stationsleiter der ADAC-Luftrettung im sächsischen Dölzig, die einen Großteil der Einsätze im Burgenlandkreis fliegt und legte kürzlich dem Innenausschuss des Kreistags die Sichtweise des ADAC zu der Thematik dar.

ADAC im Burgenlandkreis kritisiert: Aufgabe der Polizei, Hubschrauberlandungen abzusichern

Eigentlich sei es die Aufgabe der Polizei, Hubschrauberlandungen abzusichern. Diese sei jedoch „häufig unterbesetzt“, so Martin Handschuh. Er berichtete beispielhaft von Fällen, bei denen nur ein Beamter mit einem Streifenwagen zur Absicherung kam, „obwohl eigentlich zwei Polizisten Pflicht sind.“ Doch nicht nur zur Sicherung der Landung werden die Feuerwehren hinzugezogen, wenn gerade keine Polizeibeamten helfen können. Die Kameraden müssten auch häufig als Zubringerdienst für die Notärzte der Hubschrauber fungieren.

So sei der große Parkplatz der Vogelwiese in Naumburg beispielsweise die einzige Landestelle, falls es in der Innenstadt zu Notfällen kommt. Folglich muss der Notarzt zum eigentlichen Einsatzort und dann mit dem Patienten zurück zum Hubschrauber gebracht werden. Das wiederum sei eigentlich Aufgabe der Rettungsdienste, würde aber beispielsweise von Feuerwehren übernommen, wenn sie eher an der Einsatzstelle sind.

Ebenso wichtig sei die Absicherung der Hubschrauber-Starts, da sich dann meist auch einige Schaulustige in der unmittelbaren Nähe sammeln würden, so Martin Handschuh. Der Ausschussvorsitzende Markus Berndt (Grüne/Bürgerlisten) bat die Kreisverwaltung deshalb darum, in der nächsten Sitzung des Innenausschusses aufzuschlüsseln, wie oft die Feuerwehren zur Absicherung von Landungen, Starts und Zubringerdiensten hinzugezogen werden. (mz)