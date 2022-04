Abschlüsse von Arbeiten sind in Droyßig gewünscht

In der Gemeinde Droyßig gibt es zahlreiche angeschobene Projekte, die 2022 beendet werden sollen. Das hofft nicht nur Bürgermeisterin Evelyn Billing.

Evelyn Billing (parteilos), Bürgermeisterin in Droyßig

Droyssig/MZ - Wenn Evelyn Billing (parteilos) in das gerade abgelaufene Jahr 2021 zurückblickt, dann ist bei fast jedem Thema auch immer ein Blick in das neue Jahr mit dabei. Denn zahlreiche Maßnahmen, die in der Gemeinde Droyßig angeschoben wurden, könnten erst 2022 ihren Abschluss oder gar erst ihre Durchführung finden.