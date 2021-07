Abgestürzter Jungfalke in Goseck wird vor der Katze gerettet

Goseck/MZ/HZ - Alarmstufe rot. Ein Besucher des Gosecker Schlosses stürmte vor einigen Tagen auf Robert Weinkauf zu, der die Öffnungszeiten der Gosecker Schlosskirche absichert, und bat um Hilfe. Ein junger Falke war von der Höhe des Nordwestturmes - wo sich im Innern Nistkästen befinden - zum wiederholten Mal zu einem Flugversuch gestartet. Übung macht ja bekanntlich den Meister und bislang war ja auch nichts passiert.

Doch diesmal war alles anders. Möglich, dass er genau dort landen wollte, eventuell hatte er sich aber auch zu mutig in den Sturzflug gewagt oder schaffte den Rückflug nicht mehr. Es bleibt sein Vogelgeheimnis. Jedenfalls saß er plötzlich auf einer Bank vor der Tonhalle, die die Gosecker und Markröhlitzer noch als Turnhalle kennen und wo der Liedermacher Manfred Maurenbrecher im vorigen Sommer ein grandioses Konzert gegeben hatte. Doch die Gefahr näherte sich auf vier samtweichen Pfoten, die an dem jungen Falken Gefallen gefunden hatte und sei es nur als zartes Zubrot zur eintönigen Mäusekost. Robert Weinkauf hatte die Katze schnell vertrieben und fix war ein Karton gefunden. In den schob Weinkauf den Falken, der sich mittlerweile auf die Wiese geflüchtet hatte.

Die Pappkiste mitsamt dem Jungvogel stellte er auf das Dach eines Verschlages. Dort hatte sich der Vogel schnell erholt, rettete sich nach einer halben Stunde flatternd auf den nächsten Baum und verschwand nach einer Pause. Insgesamt haben in diesem Jahr zwei Falkenpärchen gebrütet: eines im Nordwestturm und eines an der Ostseite der Schlosskirche. Und es war innerhalb eines Jahres das zweite tierische Erlebnis für Weinkauf. Denn im vorigen Sommer war schon eine seltene und fast einen Meter lange Schlingnatter gesichtet worden.