59-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf der B180 im Burgenlandkreis ist am Donnerstagnachmittag ein 59-jähriger Mann schwerstverletzt worden. Er schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend mit. Die Bundesstraße war bis zum Abend voll gesperrt. Den Angaben zufolge war der Mann gegen 13.25 Uhr zwischen Pretzsch und Stößen mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 49-jährige Lasterfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Einem Sprecher zufolge habe eine umfangreiche Unfallaufnahme stattgefunden. Die Ermittlungen laufen. (mz)