4 Todesfälle - Inzidenz erreicht fast wieder 200er-Marke - Höchstwert im Land

Weißenfels/Zeitz - Der Burgenlandkreis hat wieder deutlich die rote Laterne der Landkreise in Sachsen-Anhalt bei der Sieben-Tage-Inzidenz übernommen. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut für den Burgenlandkreis einen Inzidenzwert von 197,9 (Stand 0 Uhr) - 22,9 mehr als am Vortag.

Für den Burgenlandkreis wurden 93 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt waren damit seit Beginn der Pandemie 12.512 Menschen im Burgenlandkreis mit Corona infiziert. Zudem wurden vier neue Todesfälle für den Kreis gemeldet. 576 Personen sind damit inzwischen am oder mit dem Virus gestorben. (mz)