34 Feuerwehrleute auf der B2 bei Draschwitz im Einsatz

Ein Unfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich am Sonntagnachmittag zwischen Bornitz und Profen. Die B 2 war mehrere Stunden gesperrt.

Bornitz/MZ - Ein schwerer Unfall ereignete sich Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der B2 zwischen Bornitz und Draschwitz. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei wollte ein Pkw in der Kurve vor Draschwitz einen anderen Pkw überholen. Ein drittes Auto kam entgegen, so wollte der Überholer einscheren und touchierte jenes Auto, was er gerade überholt hatte. Das Fahrzeug fuhr gegen die Leitplanke. Der entgegenkommende Fahrer wollte ausweichen und stieß mit dem Pkw zusammen. Alle Autos kamen von der Straße ab.

Zahlreiche Rettunskräfte waren am Sonntag im Einatz. Foto: Feuerwehr

Der Unfall löste einen Einsatz von Rettungskräften aus. 34 Kameraden der Feuerwehren Bornitz, Draschwitz, Maßnitz und Profen, Gemeindewehrleiter Marco Schmeißer und die Einsatzleitdienst waren vor Ort. Hinzu kamen Notarzt, vier Rettungswagen und die Polizei. Die B2 war am Sonntag bis gegen 18 Uhr gesperrt.