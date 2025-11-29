Nach acht kurzen Wochen endet vor 35 Jahren der erste deutsch-deutsche Bundestagswahlkampf. Die CDU wirbt mit „Gemeinsam schaffen wir es“, die SPD für einen „Neuen Weg“. Die Grünen reden vom Wetter, die FDP von Leistung und die PDS hat Gysi.

Bundestagswahl 1990: Das erste Mal wird zur Wahl der Qual

Wahlkampf mit allen Mitteln: Ein beschmiertes Plakat der CDU lässt die Härte der Auseinandersetzung vermuten.

Halle/Magdeburg/MZ. - Die einen haben den Einheitskanzler Helmut Kohl, eine sichere Bank. Die anderen setzen auf Hans-Dietrich Genscher, den Architekten der Einheit. Die SPD bietet im ersten gemeinsamen Bundestagswahlkampf der frisch wiedervereinigten beiden Deutschlands Willy Brandt auf, einen Sozialdemokraten, den die Ostdeutschen lieben. An seine Seite tritt zur Unterstützung von Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine der Popstar Peter Maffay.