Brand in Lagerhalle mit Asbestplatten - Feuerwehr warnt Anwohner

Aufgrund eines Feuers in einer Lagerhalle sollten Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten (Symbolbild).

Marolterode/Erfurt/dpa - In Marolterorde ist ein Feuer in einer alten Lagerhalle mit dort abgelagerten Asbestplatten ausgebrochen. Menschen wurden bei dem Brand im Unstrut-Hainich-Kreis nicht verletzt, wie das Lagezentrum des Innenministeriums am Mittwoch mitteilte.

Die Anwohner wurden wegen der Asbestplatten per App gewarnt und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer in der Abrisshalle eines Unternehmens war am Dienstagabend aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen und den Angaben zufolge nach Mitternacht gelöscht.