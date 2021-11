Zwickau: 17-jähriger Mopedfahrer wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist in Zwickau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Zwickau/dpa - Der Jugendliche war am Mittwochabend auf einer Straße in der Stadt unterwegs, als die 67-jährige Fahrerin eines Autos von einer Nebenstraße auf dieselbe Straße auffahren wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Sie übersah den 17-Jährigen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde der Mopedfahrer schwer und die 67-Jährige leicht verletzt.