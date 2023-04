Drei Jugendliche haben in Stendal einen fahrenden Zug mit Metallteilen beworfen und damit den Bahnverkehr zum erliegen gebracht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen zur Tat.

Notbremsung in Stendal: Jugendliche bewerfen fahrenden Zug mit Wäscheständer

Notbremsung in letzter Minute: Jugendliche haben einen fahrenden Zug in Stendal angegriffen - unter anderem mit einem Wäscheständer. Symbolbild:

Stendal (vs) - Jugendliche haben am Montagabend Metallteile auf einen fahrenden Zug in Stendal geworfen. Es kam zur Notbremsung, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Demnach sollen mehrere Unbekannte auf der Strecke Stendal - Wittenberge mehrere Metallteile, darunter ein Aluminiumrohr und Teile eines Wäscheständers, von einer Brücke in der Salzwedeler Straße auf den durchfahrenden Personenzug geworfen haben. Der Lokführer musste eine Gefahrenbremsung einleiten und brachte die Bahn zum Stehen, heißt es von Seiten der Beamten weiter.

Die Bahnstrecke wurde für den nachfolgenden Zugverkehr zunächst gesperrt. Alle Menschen im Zug blieben unverletzt. Der Lokführer habe angegeben, dass er auf der Brücke drei Jugendliche gesehen hätte, so die Polizisten weiter. Eine knappe Stunde später konnte die Fahrt fortgesetzt werden.

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter der Rufnummer 0391-56549 555, bei der Bundespolizei-Hotline unter der Rufnummer 0800-6888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.