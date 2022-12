Mitten in der Nacht Zeugen gesucht: Unbekannte rauben zwei Personen an Straßenbahnhaltestelle in Magdeburg aus

In der Nacht zu Samstag wurden in Magdeburg an der Straßenbahnhaltestelle „Alter Markt“ zwei Personen ausgeraubt. Die Täter sind bisher unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.