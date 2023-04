Eilsleben/DUR/mad - Trotz einer wilden und riskanten Flucht konnte im Landkreis Börde ein Autofahrer gestellt werden, der sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen hatte.

Wie sich herausstellte, war der Mann nicht nur betrunken, sondern es liegen auch drei offene Haftbefehle gegen den 26-Jährigen vor. Der Mann ergriff in der Nacht zu Samstag in Eilsleben mit dem Auto die Flucht vor einer Verkehrskontrolle. Diese endete auf einem Parkplatz an einem Baum. Anschließend ergriff er zu Fuß die Flucht, teilte die Polizei am Samstag mit.

Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte der Mann in einem Moorgebiet ausfindig gemacht werden. Eine Atemalkoholkontrolle habe 0,62 Promille ergeben. Zudem waren die Kennzeichen des Pkw nicht auf das betreffende Fahrzeug zugelassen. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.