Gleich zwei Einbrüche hat es in Wegeleben in der Nacht von Montag zu Dienstag gegeben. Im Visier der Diebe: eine Kindertagesstätte und ein Einfamilienhaus.

Diebe sind in Wegeleben in ein Einfamilienhaus und eine Kita eingebrochen.

Wegeleben. - Unbekannte Täter sind in der Nacht vom 31. März zum 1. April in eine Kindertagesstätte und in ein Einfamilienhaus in der Harslebener Straße in Wegeleben (Landkreis Harz) eingebrochen.

In der Kita haben die Täter die Räume durchwühlt und eine kleinere, nicht näher genannte, Geldsumme gestohlen. Aus dem Einfamilienhaus wurden mehrere Hundert Euro und Schmuck entwendet.

An den Tatorten wurden Spuren gesichert.

Hinweise zu den Tätern, zur Tat oder zum Diebesgut nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.