Halle (Saale)/Magdeburg/dur. - Eisglätte hat die Straßen in Sachsen-Anhalt fest im Griff. Dies geht aus mehreren Meldungen der Polizei hervor.

Demnach gilt zwar für das gesamte Bundesland eine Glättewarnung. Doch ein paar Straßen sind derzeit besonders stark betroffen. So blockierte am frühen Dienstagmorgen ein querstehender Lkw auf der Autobahn A9 von Halle in Richtung Berlin in Höhe von Köselitz die Ausfahrt. Dort sei kein Winterdienst im Einsatz, heißt es.

Auch auf der Bundesstraße B246A wird zwischen Remkersleben und Seehausen eine besondere Gefahr durch Straßenglätte gemeldet. Dort kam es bislang nicht zu Unfällen, doch es sei äußerste Vorsicht geboten.

Besonders schlimm hat es offenbar in der Nacht zum Dienstag die Landstraße L25 zwischen Flechtingen und Ivenrode getroffen. Dort stehen gleich drei Sattelzüge quer.