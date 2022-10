Mann aus Gardelegen will sich wegen Trennungsschmerz selbst verbrennen - Rettung durch Exfreundin

Es war eine Brandstiftung aus Verzweiflung, die am Landgericht Stendal verhandelt wird. Ein Mann aus Gardelegen versuchte, sich zu verbrennen. Doch seine Ex-Freundin rettete ihm das Leben.

Es war Brandstiftung aus Verweiflung. Doch eine Frau konnte ihrem Ex das Leben retten.

Stendal/Gardelegen - Es geht um verzweifelte Liebe, Angst vor dem Alleinsein, verletzte Gefühle und das Ende einer Liebe. Lange waren Annalena H. (Name geändert) und der Gardelegener Andreas P. ein Paar. Sicher, es gab auch hier immer wieder Streit, aber eben auch Versöhnungen. Doch im Sommer 2016 endete die Beziehung. Für den damals 23-Jährigen ein Schock, den er so schnell nicht verkraftete. Im Gegenteil: Er zog sich immer mehr in seine Wohnung zurück, trank Alkohol, wollte mit niemandem etwas zu tun haben.