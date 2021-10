Die Tiere wurden im Stadtteil Gorbitz auf einer Wiese an der Herzogswalder Straße Ecke Leutewitzer Ring gefunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte sollen in Dresden mehrere Igel getötet haben.

Dresden-Gorbitz/DUR - In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte vier junge Igel getötet, teilte die Polizei Dresden in einer Pressemitteilung mit. Die Tiere wurden auf einer Wiese an der Herzogswalder Straße Ecke Leutewitzer Ring gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und fragt:

Wer hat etwas im Zusammenhang mit der Straftat gesehen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.