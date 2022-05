Versuchte Tötung? Mann an Dresdner Imbiss niedergestochen und lebensgefährlich verletzt

Dresden/dpa - Vor einem Imbiss in Dresden ist ein Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Kurz nach der Tat am Mittwochabend wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen den 37-jährigen Deutschen werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Aus taktischen Gründen will die Polizei derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang oder Motiv machen.

Das 41 Jahre alte Opfer, ebenfalls Deutscher, wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.