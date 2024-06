Verdacht auf Drogenhandel Polizei findet 1,6 Kilogramm Drogen und Schusswaffen in Gastrobetrieb in Magdeburg

Die Polizei hat in einem Gastrobetrieb am Neustädter See in Magdeburg und in der Wohnung des Betreibers 1,6 Kilogramm Drogen sowie mehrere Schusswaffen entdeckt.