Vandalismus in Magdeburg Sinnlose Zerstörung am Domplatz - Unbekannte reißen Bison-Skulptur aus Verankerung

In der Magdeburger Innenstadt ist in der Nacht die Bison-Skulptur eines Restaurants am Domplatz aus der Verankerung gerissen und dabei zerstört worden. Die Polizei sucht Zeugen.