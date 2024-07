Unfall in Zerbst Auto stößt mit Radfahrer zusammen - 37 Jahre alter Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B184 in Zerbst ist ein 37 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Wie es zu dem Crash kam.

Unfall in Zerbst

Zerbst/DUR. - In Zerbst hat sich am Montag gegen 13.40 Uhr auf der B184 in Richtung Güterglücker Straße ein Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach wollte ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer in Richtung Vormathen abbiegen. Hierbei sei er mit einem Auto kollidiert.

Der Fahrradfahrer wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto und dem Fahrrad sei ein Schaden von rund 1.000 Euro enstanden.