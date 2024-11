unfall in Magdeburg Schwerer Crash im Tunnel: Zwei Verletzte am Askanischen Platz

Im Tunnel am Askanischen Platz in Magdeburg ist es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beide Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.