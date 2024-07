Ein Mann hat bei einem Unfall eine Radfahrerin in Stendal schwer verletzt. Wie es dazu kam.

Unfall in Stendal

Bei einem Unfall in Stendal ist eine Frau schwer verletzt worden.

Stendal/DUR. - In der Magdeburger Straße in Stendal ist eine Frau am Montag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Eisenbahnstraße unterwegs, als er in die Magdeburger Straße abbiegen wollte und dabei eine 37 Jahre alte Fahrradfahrerin auf dem Gehweg übersah.

Bei dem folgenden Zusammenstoß sei die Frau schwer verletzt und durch den Rettungsdienst danach in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Autofahrer wurde den Angaben nach positiv auf Betäubungsmittel getestet. Deswegen wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es.