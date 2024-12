In Osterwieck ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 29-Jährige war betrunken.

Betrunkener Mann kracht in Osterwieck mit Fahrrad gegen Auto: schwer verletzt

Osterwieck. - Am Donnerstag ist ein 29 Jahre alter Mann um 18 Uhr bei einem Unfall in der Florian-Geyer-Straße in Osterwieck schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr der 29-jährige Radfahrer auf der Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache einen haltenden PKW übersah und auf diesen auffuhr. Durch den Aufprall sei er gestürzt und schwer verletzt worden. Danach entfernte er sich vom Unfallort, um den Angaben nach Hilfe zu holen. Die Polizei konnte ihn durch Zeugenhinweise in der Nähe finden, heißt es.

Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,84 Promille ergeben.

Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden. Rettungskräfte transportierten den 29-Jährigen in ein Krankenhaus, heißt es weiter.