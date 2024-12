Ein Güterschiff ist an der Grenze Niedersachsen zu Sachsen.-Anhalt auf dem Mittellandkanal gegen eine Brücke gekracht. Wie es zu dem Unfall kam.

Schiff kracht auf Mittellandkanal an der Grenze zu Sachsen-Anhalt gegen Brücke

Breitenrode. - Am Donnerstag gegen 21.10 Uhr ist ein Schiff auf dem Mittellandkanal bei Kilometer 253 in Richtung Magdeburg mit einer Brücke an der Landesgrenze Niedersachsen/Sachsen-Anhalt kollidiert.

Laut Wasserschutzpolizei verschätzte sich der Schiffsführer aufgrund der Dunkelheit und hob das Steuerhaus seines Güterschiffs zu früh an. Bei der Kollision mit der Verbindungsbrücke Wendschott- Danndorf riss das Steuerhaus ab, heißt es.

Die drei Besatzungsmitglieder an Bord seien unverletzt geblieben. Durch die Wasserschutzpolizei Magdeburg wurden den Angaben nach die Ermittlungen zum Schiffsunfall aufgenommen und ein vorläufiges Weiterfahrverbot ausgesprochen.