Bei einem Motorrad-Unfall in Seehausen in der Altmark ist ein 30 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Unfall in Seehausen: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Seehausen in der Altmark nahe Osterburg schwer verletzt worden. Symbolbild:

Seehausen (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es am Montagabend in Seehausen nahe Osterburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr zunächst ein 30 Jahre alter Mann auf seinem Motorrad auf der Seehäuser Straße, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der weiteren Folge soll der Motorradfahrer gestürzt sein und sich dabei schwer verletzt haben.

Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Totalschaden, wie die Beamten mitteilen.