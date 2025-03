Ein 63-Jähriger ist am Freitagabend in Wernigerode betrunken von seinem E-Bike gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Unfall in Wernigerode

Nach Angaben der Polizei war der 63-Jährige am Freitagabend gegen 21 Uhr in Wernigerode unterwegs. Mit seinem E-Bike sei der Mann auf der Straße Lange Hecke in Richtung Ilsenburger Straße gefahren, heißt es weiter.

Der Mann sei dann rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Dabei habe der 63-Jährige sich schwer verletzt und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme hätten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest habe 1,08 Promille ergeben. Die Polizei ließ dem 63-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ein.