In Magdeburg ist ein Krankenwagen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde ein 89-Jähriger tödlich verletzt.

Ein 89-Jähriger ist in Magdeburg bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Krankentransporter tödlich verletzt worden.

Magdeburg. – Am Dienstagmorgen hat es im Schöppensteg in Magdeburg einen schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Krankentransporter gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte der Krankenwagen aus der Straße Am Polderdeich nach links in den Schöppensteg abbiegen. Dabei sei er mit der Straßenbahn zusammengestoßen.

Bei dem Unfall, so die Polizei weiter, wurde ein 89-jähriger Insasse des Krankenwagens lebensbedrohlich verletzt. Er sei durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er später seinen Verletzungen erlag.