Ein Auto hat in Magdeburg einen Kinderwagen erfasst. Das Kleinkind wurde meterweit über die Fahrbahn geschleudert und blieb schwerverletzt liegen.

Unfall mit Kinderwagen in Magdeburg

Ein zwei Jahre altes Kind ist bei einem Unfall in Magdeburg von einem Auto erfasst worden.

Magdeburg/DUR. - Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Kleinkind ist es am Donnerstagmorgen auf der Straße Am Fuchsberg in Magdeburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach bog zunächst ein 75 Jahre alter Autofahrer in die Auffahrt zur B71 ein, als eine Frau zu Fuß mit einem Kleinkind im Kinderwagen über die Straße lief. Das Auto erfasste den Buggy.

Das erst zwei Jahre alte Kind fiel aus dem Kinderwagen, wurde meterweit über die Fahrbahn geschleudert und blieb anschließend schwer verletzt liegen. Es kam sofort ins Krankenkaus. Der Autofahrer und die Fußgängerin wurden beide nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.