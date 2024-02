Unfall im Jerichower Land 18 Jahre alter Autofahrer kracht bei Gommern gegen Baum und verletzt sich schwer

Ein 18 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen in Leitzkau mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Dabei verletzte er sich schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.