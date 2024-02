Bei einem Unfall in Stendal hat sich eine Frau schwere Verletzungen zugezogen, so die Polizei.

Stendal/DUR. - Auf dem Stendaler Nordwall ist es am Donnerstag gegen 7 Uhr zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Auto in einen Kreisverkehr und bog in die Osterburger Straße ab. Von hier wollte er weiter in den Nordwall abzubiegen, so die Polizei.

Dort übersah er eine 61-jährige Fahrradfahrerin, welche die Osterburger Straße auf dem Radweg in Richtung Kreisverkehr fuhr. Die 61-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei.