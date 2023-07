Beim „In Flammen“-Open-Air in Torgau ist es am Wochenende zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Festivalbesucher erlitt Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

„In Flammen“-Open-Air in Torgau

Nach einer Verpuffung beim „In Flammen“-Open-Air in Torgau musste ein Mann mit Verbrennungen in Krankenhaus gebracht werden.

Torgau/DUR – In Torgau ist am Sonntag ein Besucher des „In Flammen“-Open-Airs schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 43-Jährige eine Gasflasche an seinem Wohnwagen austauschen. Dabei entzündete sich das Luft-Gasgemisch plötzlich, sodass es zu einem Brand kam.

Unfall beim „In Flammen“-Open-Air 2023 in Torgau: Mann mit Verbrennungen im Krankenhaus

Durch die Verpuffung erlitt der Mann Brandverletzungen und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Das Feuer konnte durch Ersthelfer gelöscht werden, die Feuerwehr Torgau kam zu Nachlöscharbeiten zum Einsatz.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Branddelikts.