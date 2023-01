Unfall in Burg – Kleinkind schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Burg ist am Samstagabend ein Kleinkind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen Mutter und Kind gefahren.

Burg/DUR/slo – Bei einem Verkehrsunfall auf der Magdeburger Chaussee in Burg sind am frühen Samstagabend eine Frau und ihr vier Jahre altes Kind verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein VW auf Höhe der Fußgängerinsel mit Mutter und Kind zusammengestoßen.

Mutter und Kind wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand der beiden war am Abend noch unklar.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.