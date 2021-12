Unfall im Erzgebirge: Junger Autofahrer kommt in Kurve auf Gegenspur - fünf Verletzte

Pockau-Lengefeld/dpa - Der Wagen des 21 Jahre alten Autofahrers kam am Montagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 101 in einer Rechtskurve auf die Gegenspur und stieß dort mit dem Lkw eines 64-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei dem Unfall bei Pockau-Lengefeld wurden der 21-jährige Fahrer sowie zwei 21-Jährige (ein Mann und eine Frau) und eine 22-Jährige schwer verletzt.



Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Der Lkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt.