Bei Derenburg im Harz ist ein Schulbus mit 130 Kindern in einen Unfall verwickelt gewesen. Die Schulkinder blieben unverletzt.

Schulbus mit 130 Kindern in Crash verwickelt - Fahrer verletzt Polizisten mit Kopfstoß

Derenburg. - Ein Schulbus mit 130 Kindern ist am Dienstag gegen 7.05 Uhr in einen Unfall auf der L82 bei Derenburg im Landkreis Harz verwickelt worden.

Laut Polizei war eine 42 Jahre alte Frau auf der L82 in Richtung Silstedt unterwegs, als sie in einer Linkskurve einen Schulbus überholen wollte, ein entgegenkommendes Auto übersah und beim Ausweichen in den Schulbus krachte.

Unfall im Harz: Mann verletzt Polizisten nach Crash auf L82

Die 59 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos sei im Straßengraben gelandet und leicht verletzt worden. Alle im Bus befindlichen 130 Schulkinder sowie die 58-jährige Busfahrerin blieben laut Polizei unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, heißt es. Die L82 sei für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen. Gegen die 42 Jahre alte Unfallverursacherin wurde den Angaben nach ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Während der Unfallaufnahme krachte laut Polizei ein 39 Jahre alter Mann durch die Absperrung und verletzte dabei einen 34 Jahre alten Feuerwehrmann leicht. Als die Polizisten den Mann stoppen konnten, habe er erheblichen Widerstand geleistet und dabei einen Beamten mit einem Kopfstoß verletzt. Zudem sei eine weitere zur Hilfe kommende Polizistin verletzt worden.

Auch gegen den 39-Jährigen wurde demnach ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.