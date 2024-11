Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 1339 bei Lüttgenrode im Harz ereignet. Ein 20-Jähriger kam von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Lüttgenrode. - Auf der Kreisstraße 1339 zwischen Lüttgenrode und Stötterlingen (Landkreis Harz) ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen.

Laut Polizei war der 20 Jahre alte Fahrer auf der K1339 in Richtung Stötterlingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Dabei prallte er gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen, heißt es weiter. Durch den Aufprall habe der Fahrer sich schwer verletzt.

Rettungskräfte versorgten den 20-Jährigen an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Klinikum Halberstadt, erklärt die Polizei weiter. Der Schaden am Auto betrage circa 15.000 Euro. Die K1339 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.