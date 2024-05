Ein Kind und drei Erwachsene sind in der Westernstadt Pullman City in Hasselfelde vom Pferd gefallen und leicht verletzt worden. Die Pferde hatten sich bei dem Start eines Löschflugzeuges erschrocken und daraufhin gescheut.

Hasselfelde/DUR. - Ein Kind und drei Erwachsene sind am 1. Mai gegen 13.45 Uhr in der Westernstadt Pullman City in Hasselfelde vom Pferd gefallen und leicht verletzt worden. Das teilte die Harzer Polizei auf Anfrage dieser Redaktion mit. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Nach Angaben der Polizei ritten die vier Personen auf einer Koppel in Pullman City, als ganz in der Nähe ein Löschflugzeug startete. Dabei hätten sich die Pferde erschrocken und ihre Reiter abgeworfen. "Die vier Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert", sagte eine Sprecherin der Polizei.

Löschflugzeug erschreckt Pferde: Vier Verletzte in Pullman City in Hasselfelde

Das Löschflugzeug, das die Pferde erschrocken hat, war auf dem Weg zum Königsberg unterhalb des Brocken im Harz. Dort hatte es am 1. Mai 2024 auf einer Fläche von 100 mal 100 Metern gebrannt.

Pullman City ist ein Vergnügungspark für Western-Fans in Hasselfelde. Dort kann man Pony- und Pferdereiten, Bogenschießen oder eine Kutschfahrt machen. Außerdem gibt es auf dem Gelände mehrere Spielplätze, einen Streichelzoo und viele Restaurants.