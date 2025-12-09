In Gommern ist ein Neunjähriger auf dem Weg zur Bushaltestelle von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Gommern. – In der Ladeburger Straße im Gommerner Ortsteil Leitzkau ist am Dienstagmorgen ein neunjähriges Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach lief der Neunjährige gegen 6.30 Uhr am Straßenrand entlang Richtung Bushaltestelle. Beim Überqueren der Straße wurde er von einem Pkw erfasst, so die Polizei zum Unfallhergang.

Dabei sei das Kind schwer verletzt worden. Es musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Art der Verletzungen oder dem aktuellen Zustand des Neunjährigen liegen derzeit keine Angaben vor.