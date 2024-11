In Zerbst hat eine Frau auf einem Supermarktplatz einen Unfall verursacht. Danach flüchtete sie in unbekannte Richtung.

Zerbst. - Bei dem Ausfahren aus dem Parkplatz eines Supermarktes am Heidetorplatz in Zerbst hat am Mittwoch gegen 10.40 Uhr eine Frau silberfarbenen Limousine ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Auto beschädigt.

Laut Polizei richtete die unbekannte Frau dabei einen Schaden von geschätzten 500 Euro an und flüchtete nach der Tat von der Unfallstelle.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

ältere Dame

circa 1,70 groß

schlanke Gestalt

weißes gelocktes schulterlanges Haar

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03923/7160 entgegen.