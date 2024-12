In Gardelegen ist eine 74 Jahre alte Frau aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Auto gegen eine Laterne und einen Baum gekracht. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Unfall in Gardelegen

In Gardelegen ist eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Gardelegen. - Eine 74 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 16.33 Uhr in Gardelegen schwer verletzt worden.

Laut Polizei kam der Wagen der Rentnerin aus bislang unbekannter Ursache von der Straße "Am Salzwedeler Tor" ab und krachte gegen eine Straßenlaterne. Das Auto sei anschließend an einem angrenzenden Baum zum Stehen gekommen, so die Polizei weiter.

Mit einem Krankenwagen wurde die schwer verletzte Frau in ein Klinikum gebracht.

Der Schaden an dem Wagen wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Fahrzeug musste den Angaben zufolge abgeschleppt werden.