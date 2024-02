Burgstall - Am 13. Februar ist gegen 17.40 Uhr eine 16-Jährige auf der Landstraße 31 bei Burgstall angefahren und schwer verletzt worden. Dies berichtete die Polizei.

Die 16-Jährige joggte von Burgstall kommend in Richtung Dolle. Kurz hinter der Einmündung Waldstraße wurde sie von einem unbekannten Fahrzeug erfasst. Durch die Wucht ist sie in den Straßengraben geschleudert worden, so die Polizei. Sie erlitt bei dem Unfall mehrere Brüche. Das mutmaßliche Täterfahrzeug flüchtete und ließ das Mädchen schwer verletzt zurück.

Die 16-Jährige konnte zum Glück noch selbständig eine Verwandte verständigen. Diese rief dann den Rettungswagen und die Polizei zur Hilfe.

Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem unbekannten Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter Nummer 03904/ 4780 zu melden.