Salzwedel/DUR.- Auf dem Weg von Salzwedel in Richtung Kricheldorf ist ein Auto am Kreisverkehr "Am Fuchsberg" auf der B71 am Sonntagnachmittag von der Straße abgekommen.

Laut Polizei kollidierte der 60 Jahre alte Fahrer zunächst mit dem Bordstein der Verkehrsinsel, ehe er mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen ist. Anschließend sei er gegen einen Baum geprallt und habe sich dabei schwer verletzt.

Lebensgefährlich sei die Verletzung jedoch nicht gewesen. Zur weiteren Behandlung kam der Mann ins Krankenhaus Salzwedel.

Ein Alkoholtest der Polizei habe ergeben, dass er über 2,6 Promille intus hatte. Sein Führerschein sei beschlagnahmt worden. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 17.000 Euro beziffert. Der Mercedes musste vom Abschleppdienst geborgen werden.