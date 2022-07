Altmarkkreis Salzwedel: 60-Jähriger schläft am Lenkrad ein und fährt gegen Baum

Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag auf der B248 bei Mellin (Ortsteil Beetzendorf) gegen einen Baum gefahren. Der Grund: Sekundenschlaf.

Beetzendorf (vs) - Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel hervorgeht, fuhr der 60-jährige Fahrer von Mellin in Richtung Ahlum und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Leitpfosten, lenkte gegen und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und dort an einem Baum zum Stehen.

Der Fahrer konnte eigenständig und unverletzt sein Auto verlassen. Der Baum knickte aufgrund des Zusammenstoßes ab. Zur Unfallursache gab der Fahrer an, dass er einen Sekundenschlaf gehabt habe.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Den Fahrer erwartet zusätzlich ein Strafverfahren.