Rosenbach/dpa - Ein Mann ist mit seinem Auto auf der Bundesstraße 92 bei Rosenbach im Vogtlandkreis gegen einen Baum geprallt und an seinen Verletzungen gestorben.

Der 50-Jährige fuhr am Dienstagmittag Richtung Elsterberg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim Ortsteil Syrau kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen den Baum. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Fahrbahn war für rund eine Stunde zur Unfallaufnahme und Bergung gesperrt.