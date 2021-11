Unfall auf der A4: Fünf Verletzte nach Karambolage mit vier Autos

Auf der A4 bei Chemnitz ereignete sich am Montag ein Unfall, wobei fünf Personen verletzt wurden.

Chemnitz/dpa - Aus bisher ungeklärter Ursache hielt die 52-jährige Fahrerin eines Autos am Montagabend unvermittelt auf der linken Fahrspur an, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin kam es zu einer Kettenreaktion - insgesamt vier Autos stießen zusammen. Der Wagen der 52-Jährigen gehörte nicht dazu. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt.



Alter und Geschlecht der verletzten Personen waren zunächst unbekannt. Wegen Bergungsarbeiten musste die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden.