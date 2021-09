Stau Unfall auf der A2 - Autos stauen sich kilometerlang bis nach Sachsen-Anhalt

Auch am Dienstag (21. September) müssen sich Autofahrer auf der A2 in Richtung Hannover wieder auf längere Wartezeiten einstellen. An der Baustelle bei Rennau in Niedersachsen kam es Dienstagvormittag zu einem Unfall. Ein Lkw-Fahrer bremste zu spät.