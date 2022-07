Transporter prallt in Pkw: Zwei Verletzte nach Unfall bei Gernrode

Am Mittwoch sind im Harz bei Gernrode zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Ein Transporter war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Gernrode/DUR/mad - Zwei Menschen sind am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B243 bei Gernrode (Landkreis Harz) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein in Richtung Mägdesprung fahrender Ford Transit gegen 6.10 Uhr in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw Dacia zusammengestoßen, so die Mitteilung der Polizei.

Dabei wurde der 56-jährige Transporterfahrer schwer und die 37-jährige Daciafahrerin leicht verletzt. Beide Verletzen mussten durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.