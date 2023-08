Stadtilm/dpa - Beim Aufprall eines Autos auf einen Lastwagen an einem Stauende ist am Dienstag auf der Autobahn 71 eine Frau ums Leben gekommen. Die 78-Jährige saß als Beifahrerin in dem Auto, das ihr 84-jähriger Ehemann gesteuert hatte, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen des Paares war den Angaben zufolge zwischen Stadtilm und Arnstadt-Süd ungebremst auf den Lkw geprallt, der Autofahrer wurde dabei schwerst verletzt. Der acht Kilometer lange Stau hatte sich wegen eines vorangegangenen Unfalls gebildet, bei dem ein weiterer Lastwagen mit zwei Schilderwagen einer Baustelle und der Mittelleitplanke kollidiert war.

Dabei wurden laut Polizei zwei Bauarbeiter ebenfalls schwerst und der 41-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Am Unfallort kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die A71 war im betroffenen Abschnitt in Fahrtrichtung Sangerhausen fast fünf Stunden gesperrt, Autos wurden an der Anschlussstelle Ilmenau-Ost umgeleitet. Am Nachmittag wurde die Umleitung wieder aufgehoben. An der Unfallstelle wurde der Verkehr einspurig vorbei geführt.

Den bei beiden Unfällen entstandenen Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 120.000 Euro.