Unbekannte brechen in Kegelbahn ein und stehlen vier Bockwürste

In Oebisfelde sind Unbekannte in eine Kegelbahn eingebrochen. Die Beute hielt sich allerdings in Grenzen.

Oebisfelde-Weferlingen/dpa - Kein Geld oder teure Geräte, sondern vier Bockwürste sind bei einem Einbruch aus einer Kegelbahn in der Börde geklaut worden. Unbekannte hatten sich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Sporthalle in Oebisfelde an der Grenze zu Niedersachsen verschafft, wie die Polizei mitteilte.

Durch eine Hintertür seien die Täter dann in die Kegelbahn gelangt. Nach einem missglückten Versuch, eine weitere Tür aufzubrechen, zogen die Täter mit den vier Würstchen von dannen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise.